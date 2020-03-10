Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев - Новак
14:00 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэнерго РФ ожидает, что цены на нефть после обвала накануне могут восстановиться через несколько месяцев. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
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