Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев - Новак

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэнерго РФ ожидает, что цены на нефть после обвала накануне могут восстановиться через несколько месяцев. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.