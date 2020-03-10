Единороссы в Госдуме поддержат поправку Терешковой о президентских сроках - Неверов

14:32 Источник: Интерфакс

Госдума объявила полуторачасовой перерыв для консультаций по поправке депутата Валентины Терешковой о снятии ограничений на количество президентских сроков.

"Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нем речь идет. И правильно было бы спросить его мнение, - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Также правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций и, конечно, подготовить саму поправку".



В связи с этим председатель нижней палаты объявил о перерыве в ее работе для проведения "необходимых консультаций". В ближайшее время Володин встретится с лидерами думских фракций.



Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержит поправку депутата Валентины Терешковой в законопроект об изменениях в конституции касательно президентских сроков. Об этом журналистам во вторник заявил лидер фракции Сергей Неверов.

Он заметил, что через полчаса лидеры думских фракций соберутся для обсуждения инициативы Терешковой. "Необходимо провести консультации с президентом, - сказал он. - Такая поправка, если сейчас она будет соответственно оформлена, фракция "Единая Россия", несомненно, будет ее поддерживать".

