РФ получила информацию от США, что Трамп не приедет на День Победы - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент [США] не приедет", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что власти РФ пока не знают, на каком уровне Соединенные Штаты будут представлены на этих мероприятиях.