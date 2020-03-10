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РФ получила информацию от США, что Трамп не приедет на День Победы - Песков

13:32 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент [США] не приедет", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что власти РФ пока не знают, на каком уровне Соединенные Штаты будут представлены на этих мероприятиях.

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