Путин может пойти на выборы в 2024 году

14:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила во вторник снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

"Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в конституции, - сказала Терешкова на пленарном заседании Думы. - Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной конституцией".



