Эрдоган утверждает, что Турция уничтожила в Сирии восемь комплексов "Панцирь"
15:00 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что его вооруженные силы уничтожили в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Об этом он сказал во вторник журналистам по возвращении из Брюсселя.
"В Идлибе мы уничтожили с помощью наших боевых беспилотников восемь "Панцирей", - цитирует Эрдогана телеканал Эн-ти-ви.
НОВОСТИ
- 15:50 10.03.2020
- Путин поддержал предложение об обнулении сроков президента
- 15:32 10.03.2020
- Госдума одобрила поправку в Конституцию о государствообразующем статусе русского народа
- 15:30 10.03.2020
- Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму
- 15:18 10.03.2020
- Мэр Собянин рассказал о планах строительства в Москве новой инфекционной больницы
- 15:12 10.03.2020
- Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Липецкой области
- 14:51 10.03.2020
- В Москве создан Оперативный штаб по экономическим вопросам
- 14:32 10.03.2020
- Единороссы в Госдуме поддержат поправку Терешковой о президентских сроках - Неверов
- 14:05 10.03.2020
- Путин может пойти на выборы в 2024 году
- 14:00 10.03.2020
- Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев - Новак
- 13:32 10.03.2020
- РФ получила информацию от США, что Трамп не приедет на День Победы - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать