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Эрдоган утверждает, что Турция уничтожила в Сирии восемь комплексов "Панцирь"

15:00 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что его вооруженные силы уничтожили в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Об этом он сказал во вторник журналистам по возвращении из Брюсселя.

"В Идлибе мы уничтожили с помощью наших боевых беспилотников восемь "Панцирей", - цитирует Эрдогана телеканал Эн-ти-ви.

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