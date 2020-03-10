Эрдоган утверждает, что Турция уничтожила в Сирии восемь комплексов "Панцирь"

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что его вооруженные силы уничтожили в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Об этом он сказал во вторник журналистам по возвращении из Брюсселя.

"В Идлибе мы уничтожили с помощью наших боевых беспилотников восемь "Панцирей", - цитирует Эрдогана телеканал Эн-ти-ви.

