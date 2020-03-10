Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Липецкой области

15:12

Власти Липецкой области ввели в регионе режим повышенной готовности из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди местных жителей. Соответствующее распоряжение подписал глава субъекта Игорь Артамонов.

Документ обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания, при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому.

Работодатели должны обеспечить измерение температуры работникам на местах, следует из текста, и оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции.

Ранее режим повышенной готовности был введён в Москве. RT