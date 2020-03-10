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НОВОСТИ

Госдума одобрила поправку в Конституцию о государствообразующем статусе русского народа

15:32 10.03.2020 Источник: Интерфакс

Госдума на заседании во вторник поддержала внесенную президентом РФ ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции президентскую поправку о русском языке как языке государствообразующего народа РФ, и о праве республик наряду с русским устанавливать свои национальные языки.

"Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации", - говорится в принятой во втором чтении поправки в Конституцию.

Соответствующая поправка вносится в 68-ю статью Конституции РФ.

При этом предлагается также наделить республики правом "устанавливать свои государственные языки", которые могут употребляться в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик наряду с русским языком.

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