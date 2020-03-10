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Мэр Собянин рассказал о планах строительства в Москве новой инфекционной больницы

15:18 10.03.2020

Для профилактики коронавируса и борьбы с ним в Москве построят специальный мобильный комплекс новой инфекционной больницы, который дополнит стационар в Коммунарке и инфекционную клиническую больницу №1. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сейчас в столице РФ заболевших коронавирусом немного, и имеющихся больничных мощностей достаточно.

«Тем не менее, каждый новый случай требует госпитализации не только самого заболевшего, но и еще нескольких человек, - написал градоначальник на своем сайте. - На больничную койку отправляются все, кто контактировал с носителем вируса, если у них выявлены даже малейшие признаки ОРВИ. Происходит немало других «профилактических» госпитализаций, когда подозрение на коронавирус впоследствии не подтверждается. И, разумеется, город должен быть готов к любому сценарию развития событий. Поэтому в рамках режима повышенной готовности мы приняли решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ №1».

Новую больницу построят в сжатые сроки из быстровозводимых конструкций, оснастив при этом современным медоборудованием. Вокруг больничного корпуса планируется создать внешний периметр ограждения и охраны, а канализационные стоки выведут на автономные очистные сооружения, оборудованные системами обеззараживания.

Новый корпус построят в ТиНАО у поселения Вороновское, в районе деревни Голохвастово, по словам мэра, в этом месте нет крупных жилых комплексов, а дома находятся в 2,5 раза дальше, чем требуется по современным требованиям санзоны. «Я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет. Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению. В связи с тем, что больнице потребуется прокладка газопровода, обеспечим газом и близлежащие поселки», - написал Собянин.

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