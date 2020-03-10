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НОВОСТИ

Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму

15:30 10.03.2020 Источник: НГ-Online

На своем выступлении перед Государственной Думой президент РФ Владимир Путин высказался против досрочного переизбрания Палаты.

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