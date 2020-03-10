Путин поддержал предложение об обнулении сроков президента после принятия поправок в Конституцию
15:50 10.03.2020 Источник: НГ-Online
"Были предложения, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать", - сказал он, выступая перед Госдумой.
"Второе предложение (депутата Госдумы Валентины Терешковой об "обнулении" президентских сроков), по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов", - сказал также Путин.
"Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года", - подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 15:32 10.03.2020
- Госдума одобрила поправку в Конституцию о государствообразующем статусе русского народа
- 15:30 10.03.2020
- Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму
- 15:18 10.03.2020
- Мэр Собянин рассказал о планах строительства в Москве новой инфекционной больницы
- 15:12 10.03.2020
- Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Липецкой области
- 15:00 10.03.2020
- Эрдоган утверждает, что Турция уничтожила в Сирии восемь комплексов "Панцирь"
- 14:51 10.03.2020
- В Москве создан Оперативный штаб по экономическим вопросам
- 14:32 10.03.2020
- Единороссы в Госдуме поддержат поправку Терешковой о президентских сроках - Неверов
- 14:05 10.03.2020
- Путин может пойти на выборы в 2024 году
- 14:00 10.03.2020
- Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев - Новак
- 13:32 10.03.2020
- РФ получила информацию от США, что Трамп не приедет на День Победы - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать