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Путин поддержал предложение об обнулении сроков президента после принятия поправок в Конституцию

15:50 10.03.2020 Источник: НГ-Online

Владимир Путин не поддержал идею снять лимит числа сроков полномочий президента, однако согласился с предложением об обнулении президентских сроков при принятии поправок в Конституцию - при обязательной проверке этого положения Конституционным судом РФ. 

"Были предложения, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать", - сказал он, выступая перед Госдумой.

"Второе предложение (депутата Госдумы Валентины Терешковой об "обнулении" президентских сроков), по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов", - сказал также Путин.

"Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года", - подчеркнул он.

Таким образом, в случае принятия соответствующих поправок и одобрения их со стороны КС РФ Владимир Путин сможет принять участие в президентских выборах 2024 года.

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