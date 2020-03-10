В ОНФ считают логичным вести отсчет сроков президента с принятия поправок в конституцию

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов считает логичным вести отсчет президентских сроков с момента принятия поправок в конституцию.

"Новая конституция, которая будет вынесена с учетом всех поправок на общероссийское голосование, - это смена эпохи в жизни страны. Сегодня была внесена поправка, позволяющая Госдуме досрочно прекратить свои полномочия. Также было бы логично, что и отсчет сроков президентской власти нужно вести с момента изменений в конституции", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что "люди не хотят ограничений в отношении возможности Владимира Владимировича управлять страной столько, сколько потребуется". "Это честная и открытая позиция президента - дать возможность людям самим определять свое будущее. Мы поддержим любое решение нашего лидера", - добавил он.