Госдума приняла поправку Терешковой об обнулении предыдущих президентских сроков
16:17 10.03.2020 Источник: Интерфакс
Поправка депутата Госдумы Валентины Терешковой, предусматривающая обнуление президентских сроков, внесенная ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, получила одобрение депутатов нижней палаты парламента.
За - 380 человек, против - 43, воздержался - 1.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко сказал "Интерфаксу", что фракция будет против данной поправки.
В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение Терешковой об "обнулении" президентских сроков в случае одобрения на голосовании поправок в Основной закон страны можно будет принять, если Конституционный суд даст по нему положительное заключение.
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комментарии(1)
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Михаил 16:37 10.03.2020
Интересно!
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