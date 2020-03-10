Единоросс Карелин отозвал свою поправку о возможности проведения досрочных выборов в Думу

16:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат от "Единой России" Александр Карелин отозвал свою поправку о праве Госдумы сократить срок своих полномочий.

"Учитывая сказанное и учитывая позицию президента… давайте тогда не будем рассматривать [поправку]", - сказал Карелин на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается во втором чтении законопроект об изменениях в конституцию.

"Поправка снята, процедуру мы закрыли", - подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин.