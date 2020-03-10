Единоросс Карелин отозвал свою поправку о возможности проведения досрочных выборов в Думу
16:35 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат от "Единой России" Александр Карелин отозвал свою поправку о праве Госдумы сократить срок своих полномочий.
"Учитывая сказанное и учитывая позицию президента… давайте тогда не будем рассматривать [поправку]", - сказал Карелин на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается во втором чтении законопроект об изменениях в конституцию.
"Поправка снята, процедуру мы закрыли", - подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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