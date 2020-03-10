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Иранские силы непосредственно участвовали в боях в Идлибе - спецпредставитель США

17:00 10.03.2020 Источник: Интерфакс

Иранские силы в последние недели принимали участие в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб из-за неспособности армии Сирии выдержать удары военных Турции, заявил во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы заметили, что эти (иранские - ИФ) силы стали очень непосредственно вовлечены в боевые действия в Идлибе, потому что сирийская армия за последние недели понесла серьезный ущерб под ударами турецких военных", - сказал он на телефонном брифинге.

По словам Джеффри, это указывает на то, что Иран осуществляют свою повестку дня в Сирии и расширяет зону влияния. В свою очередь Вашингтон "полностью выступает" против такой политики Тегерана.

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