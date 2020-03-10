В Институте русского языка связали терпимость к мату с произошедшей демократизацией общества

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Институте русского языка связали терпимость к мату с демократизацией общества. Сегодня исследование ВЦИОМа показало, что 43% опрошенных россиян считают допустимым иногда употреблять табуированную лексику.

Доля тех, кто настаивает на снисходительном отношении к мату, увеличилась за последние три года с 10% до 23% респондентов.

Ведущий научный сотрудник Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Александра Ольховская в интервью «Говорит Москва» рассказала, что подобные процессы происходят с развитием общества.

«Это может быть связано и с политической ситуацией, и с изменением социальных условий жизни, экономических условий жизни, с общей ориентацией на демократизацию общества, на какие-то западные влияния. И, конечно, на изменения в публичной речи. До 90-х годов публичная речь читалась по бумажке, как таковой спонтанной публичной речи не было. После 90-х годов ситуация резко меняется, появляются ток-шоу, новый формат общения на ТВ, на радио. И очень большой ценностью становится эмоциональное высказывание, эмоциональная речь. Эмоциональная речь включает часто бранные выражения. Люди сначала были шокированы, а потом привыкли к этому, начали считать это нормой жизни».