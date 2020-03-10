Колебания на финансовых рынках не помешают выполнению социальных обязательств в Подмосковье
17:30 10.03.2020
|Фото Антона Чернова
«Наш бюджет сбалансирован в конкретных параметрах. Все социальные обязательства, которые наметили на 2020 год, мы обязательно сохраним, – отметил Андрей Воробьёв. – Вместе с тем обращаю внимание экономического блока, блока инвестиций на дальнейшее сопровождение всех инвесторов, бизнес-сообщества. Они должны получать защиту и поддержку от нас на всех уровнях – муниципальных и региональных».
В ходе мероприятия обсудили деятельность оперативного штаба по контролю за ситуацией с распространением коронавируса, в который вошли представители регионального Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и других профильных ведомств. «Мы принимаем все необходимые меры для контроля. Продолжим наблюдать, как будет развиваться эта проблема, – сказал Андрей Воробьёв. – Москва ввела серьезные ограничительные меры. Мы вместе с Роспотребнадзором будем проводить необходимые мероприятия в крупнейших аэропортах страны – Шереметьево, Домодедово».
Георгий Соловьев
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