Подано уведомление о митинге против снятия ограничений для президента участвовать в выборах главы РФ
17:40 10.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Оппозиция подала уведомление о митинге против снятия ограничений для президента участвовать в выборах главы РФ. Как рассказал «Эху Москвы» один из заявителей, глава «Команды Егора Жукова» Евгений Овчаров, организаторы намерены добиваться согласования этой акции протеста.
Пока митинг планируется провести 21 марта на проспекте Сахарова. Заявленная численность – 50 тысяч человек.
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