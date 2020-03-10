0
0
128
НОВОСТИ

Подано уведомление о митинге против снятия ограничений для президента участвовать в выборах главы РФ

17:40 10.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Оппозиция подала уведомление о митинге против снятия ограничений для президента участвовать в выборах главы РФ. Как рассказал «Эху Москвы» один из заявителей, глава «Команды Егора Жукова» Евгений Овчаров, организаторы намерены добиваться согласования этой акции протеста.

Пока митинг планируется провести 21 марта на проспекте Сахарова. Заявленная численность – 50 тысяч человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:33 10.03.2020
Мэр Москвы Собянин: России необходима сильная власть и сильный президент
0
65
17:30 10.03.2020
Колебания на финансовых рынках не помешают выполнению социальных обязательств в Подмосковье
0
145
17:12 10.03.2020
В Институте русского языка связали терпимость к мату с произошедшей демократизацией общества
0
173
17:00 10.03.2020
Иранские силы непосредственно участвовали в боях в Идлибе - спецпредставитель США
0
186
16:35 10.03.2020
Единоросс Карелин отозвал свою поправку о возможности проведения досрочных выборов в Думу
0
230
16:17 10.03.2020
Госдума приняла поправку Терешковой об обнулении предыдущих президентских сроков
0
256
16:12 10.03.2020
В ОНФ считают логичным вести отсчет сроков президента с принятия поправок в конституцию
0
224
15:50 10.03.2020
Поправка Терешковой открывает Путину дорогу на выборы в 2024-м
0
353
15:32 10.03.2020
Госдума одобрила поправку в Конституцию о государствообразующем статусе русского народа
0
264
15:30 10.03.2020
Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму
0
272

Возврат к списку