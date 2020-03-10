Деятели украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" встретились с руководством Госдумы РФ
19:35 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Госдумы, а также представители думских фракций встретились в среду в Москве с руководителями крупнейшей оппозиционной фракции в Верховной раде "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в рамках инициативы межпарламентского диалога в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Сегодня самая актуальная проблема - это проблема установления мира на Украине. И мы, фактически говоря в нормандском формате, преследуем это как главную и основную стратегическую цель", - заявил на встрече глава политического совета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.
Он подчеркнул, что одной из целей встречи в Москве также является восстановление связей между Россией и Украиной. По его словам, украинская оппозиция в лице депутатов Рады от ОПЗЖ "ведет борьбу за восстановление нормальных отношений с Российской Федерацией".
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