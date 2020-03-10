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Британские врачи счтают, что в мире появился еще один человек, которого вылечили от ВИЧ

19:10 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские медики не нашли повторных следов появления ВИЧ в организме так называемого "лондонского пациента", 40-летнего выходца из Венесуэлы, избавившегося от ВИЧ 3,5 года назад после пересадки костного мозга и мягкой лучевой терапии. Результаты наблюдений за его состоянием здоровья были опубликованы в журнале Lancet.

"Следы вирусных частиц, способных самостоятельно проникать в иммунные клетки и заражать их, не появлялись в крови, а также в спинномозговой жидкости, кишечнике или в лимфе пациента на протяжении 30 месяцев. Мы считаем, что теперь можно точно сказать, что пациент излечился от ВИЧ", - пишут ученые.

Сейчас полностью излеченным от ВИЧ признается лишь один человек - так называемый "берлинский пациент", американец Тимоти Браун, получивший иммунитет к вирусу после пересадки костного мозга.

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