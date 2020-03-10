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НОВОСТИ

Миллиард евро уже потеряла европейская туриндустрия из-за коронавируса

19:20 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический бизнес ЕС на фоне распространения нового коронавируса "уже потерял 1 млрд евро только в результате сокращения туризма из Китая". Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис во вторник на пресс-конференции в Брюсселе. Он признал, что "экономический ущерб явно уже есть, он нанесен разным секторам экономики ЕС, но точных общих цифр пока нет".

"Мы наблюдаем ситуацию в развитии. Многое будет зависеть от того, насколько эффективны будут меры по сдерживанию вируса", - заявил он. Домбровскис добавил, что 13 февраля Еврокомиссия в зимнем экономическом прогнозе предсказывала рост экономики еврозоны в 1,2% в 2020 году, тогда как, по прогнозу ОЭСР от 2 марта, рост экономики еврозоны в 2020 году должен составить 0,8%. Домбровскис пообещал доработать позднее прогноз Еврокомиссии, но не представил никаких цифр.

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