Америка перебрасывает в Ирак системы ПРО для защиты от Ирана
20:00 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон перебрасывает в Ирак системы противовоздушной и противоракетной обороны для отражения возможных нападений со стороны Ирана. Об этом сообщил во вторник глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток.
"Мы также находимся в процессе доставки систем противовоздушной обороны, систем защиты от баллистических ракет в том числе в Ирак для защиты от нового потенциального нападения со стороны Ирана", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.
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