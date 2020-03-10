Америка перебрасывает в Ирак системы ПРО для защиты от Ирана

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон перебрасывает в Ирак системы противовоздушной и противоракетной обороны для отражения возможных нападений со стороны Ирана. Об этом сообщил во вторник глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток.

"Мы также находимся в процессе доставки систем противовоздушной обороны, систем защиты от баллистических ракет в том числе в Ирак для защиты от нового потенциального нападения со стороны Ирана", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.