"Силу Сибири" собираются остановить на профилактику во второй половине марта
20:15 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспортный газопровод "Сила Сибири", запущенный в декабре 2019 года, остановится на профилактику во второй половине марта, сообщает управление информации "Газпрома".
"Газпром" и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной 2020 года. Стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью. Сейчас речь идет о второй половине марта", - отмечают в "Газпроме".
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