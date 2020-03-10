"Силу Сибири" собираются остановить на профилактику во второй половине марта

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспортный газопровод "Сила Сибири", запущенный в декабре 2019 года, остановится на профилактику во второй половине марта, сообщает управление информации "Газпрома".

"Газпром" и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной 2020 года. Стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью. Сейчас речь идет о второй половине марта", - отмечают в "Газпроме".