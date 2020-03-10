Директор ФСИН заявил о достижении нового минимума числа заключенных в России
20:30 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заключенных в России достигло нового минимума в своей истории. Об этом во вторник заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников на расширенном заседании коллегии ФСИН, сообщили ТАСС в пресс-бюро службы.
"Мы вновь заявляем о достижении самой минимальной численности граждан, находящихся в учреждениях уголовно- исполнительной системы", - привели слова Калашникова в пресс-бюро.
По итогам 2019 года численность лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, снизилась на 37 тыс. человек и составила 425 тыс. В 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних содержались 1155 человек. "Численность подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах снизилась почти на 2 тыс. человек, составив 98 тыс.", - уточнили во ФСИН. При этом средний размер жилой площади на одного человека в камере составил более 5 кв. метров при установленной норме в 4 кв. метра.
НОВОСТИ
- 20:15 10.03.2020
- "Силу Сибири" собираются остановить на профилактику во второй половине марта
- 20:06 10.03.2020
- Андрей Воробьев: Возможность для действующего президента снова пойти на выборы - это правильно
- 20:00 10.03.2020
- Америка перебрасывает в Ирак системы ПРО для защиты от Ирана
- 19:35 10.03.2020
- Деятели украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" встретились с руководством Госдумы РФ
- 19:20 10.03.2020
- Миллиард евро уже потеряла европейская туриндустрия из-за коронавируса
- 19:10 10.03.2020
- Британские врачи счтают, что в мире появился еще один человек, которого вылечили от ВИЧ
- 18:33 10.03.2020
- Мэр Москвы Собянин: России необходима сильная власть и сильный президент
- 17:40 10.03.2020
- Подано уведомление о митинге против снятия ограничений для президента участвовать в выборах главы РФ
- 17:30 10.03.2020
- Колебания на финансовых рынках не помешают выполнению социальных обязательств в Подмосковье
- 17:12 10.03.2020
- В Институте русского языка связали терпимость к мату с произошедшей демократизацией общества
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать