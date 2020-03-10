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Андрей Воробьев: Возможность для действующего президента снова пойти на выборы - это правильно

20:06 10.03.2020

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал сегодняшнее выступление президента Владимира Путин в Госдуме и принятые во втором чтении поправки в Конституцию:

«Президент во время выступления в Госдуме еще раз отметил, что главное слово по всем поправкам в Конституцию – за жителями России. Именно поддержка людей дает право и возможность принимать стратегические для страны решения. И для нас это, безусловно, пример того, как нужно реализовывать государственную политику. 

Поправки, которые сегодня были приняты во втором чтении, касаются каждого. Особо хочу отметить расширение социальных гарантий, поддержку детей. Эти направления возводятся в ранг конституционных приоритетов. И это страховка от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей. 

Конечно, стратегическим было понимание по президентским срокам, сохранения президентской вертикали. У нас огромная страна, огромную ответственность на себя всегда брал наш президент. И ему всегда удавалось обеспечить те перемены, которые ждали жители. Поэтому возможность для действующего президента участвовать в выборах, выставить свою кандидатуру – это правильно, важно и актуально для сегодняшнего времени». 

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