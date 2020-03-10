За сутки от коронавируса в Италии умерло 168 человек
20:50 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 168, достигнув в общей сложности 631. Об этом заявил во вторник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Общее число инфицированных на данный момент составляет 8514, сообщил он.
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