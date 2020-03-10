Власти Москвы вводят ограничения на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс человек

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет будет действовать до 10 апреля.

"Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек. К сожалению, придется отменить фестиваль "Крымская весна", включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская, запланированное на 15 марта. ",- говорится в сообщении.

Он добавил, что посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено - не более 5 тысяч участников и болельщиков.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей", - говорится в сообщении.