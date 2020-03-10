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Пентагон пока не отменяет учения в Европе Defender-20

22:00 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не планируют на данном этапе отменять свои самые крупные за 25 лет военные учения в Европе под кодовым названием Defender в связи с распространением в мире коронавируса нового типа. Это подтвердил во вторник на брифинге для журналистов в Пентагоне официальный представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США контр-адмирал Уильям Бирн.

"Насчет Defender-20. Прежде всего, мы продолжаем усилия по планированию, чтобы продолжать эти учения", - сказал представитель КНШ. По его словам, речь идет о "многонациональных учениях", поэтому учитывается мнение целого ряда стран, задействованных в этих маневрах. "Но что касается сейчас нас (то есть США - прим. ТАСС), то эти учения будут продолжаться и <...> переброска этих войск [США в Европу] будет продолжаться", - добавил Бирн.

Председатель КНШ генерал Марк Милли сообщил 2 марта, что США не исключают возможности отмены ряда своих совместных военных учений за рубежом в связи с распространением нового коронавируса.

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