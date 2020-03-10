Владимир Путин принял делегацию украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в Кремле проводит в среду встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Темой встречи стала идея создания парламентского измерения нормандского формата. "Мне кажется, это хорошая идея", - сказал президент России в начале мероприятия.