Евросоюз создает фонд для борьбы с коронавирусом размером в 25 млрд евро

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением нового коронавируса объемом в 25 млрд евро. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам телефонной конференции с лидерами стран-членов сообщества по ситуации со вспышкой коронавируса.

"Будет создан инвестиционный фонд по коронавирусу, объем которого очень быстро достигнет 25 млрд евро", - сказала она, отметив, что 7,5 млрд евро будут выделены сразу.

Как заявил в свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель, страны - члены ЕС договорились сделать все необходимое и действовать быстро, чтобы противостоять распространению коронавируса и бороться с его последствиями.