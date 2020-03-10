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Трамп - прессе: Вы первыми узнаете, если я заболею коронавирусом

23:10 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него нет симптомов коронавируса, поэтому он не видит необходимости сдавать специальный тест.

Глава государства вышел к журналистам по итогам встречи с республиканцами в Сенате Конгресса США, посвященной экономическому реагированию на распространение заболевания.

"Я не думаю, что это [тест на коронавирус] важно, но могу это сделать. Я не вижу причин для этого, чувствую себя очень хорошо, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я говорил с врачом Белого дома, потрясающий человек, он не видит смысла в этом. Никаких симптомов, ничего".

"Вы будете первыми, кто об этом (вероятном заражении Трампа - прим. ТАСС) узнает. Возможно, вы мне об этом и расскажете", - сыронизировал президент.

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