Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 000 человек

23:31

Мэром Москвы Сергеем Собяниным подписан указ, запрещающий проведение в городе до 10 апреля массовых мероприятий с участием более 5000 человек. Как написал градоначальник на своем сайте, обстановка с распространением в мегаполисе коронавирусной инфекции постепенно осложняется.



«Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей», - отметил Собянин.

Планируется отменить фестиваль «Крымская весна», в том числе запланированное на 15 марта празднование на Тверской годовщины воссоединения Крыма с Россией. Количество болельщиков на спортивных мероприятиях будет также ограничено 5000 человек.