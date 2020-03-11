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Авиакомпания "Победа" временно прекратила полеты в Италию

07:30 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лоукостер "Победа" со среды и до конца месяца прекращает полеты по всем итальянским маршрутам из-за запрета на въезд в ряд итальянских провинций на фоне распространения коронавируса нового типа.

АВсего "Победа" выполняла полеты в пять итальянских городов: Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо. Своим пассажирам лоукостер предложил полный возврат денег за билеты или пересадку на рейсы "Аэрофлота" в Милан, Рим, Венецию и Болонью (и из этих городов).

Даже без закрытия нескольких регионов Италии на въезд лоукостер планировал сократить на 40% в марте и апреле количество рейсов в Италию из-за низкого спроса на фоне распространения инфекции в стране.

Также несколько российских авиакомпаний значительно сократили частоту полетов в эту страну. Например, "Аэрофлот" и "Ютэйр" уже сократили количество рейсов в эту страну. "Уральские авиалинии" закрыли рейсы из Москвы в Венецию, Рим и Бордо до 25 апреля.

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