Трамп предложил до конца года освободить американцев от налогов на заработную плату
07:40 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на заработную плату до конца года в рамках программы смягчения последствий распространения коронавируса в стране. Об этом сообщил во вторник глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу на брифинге для журналистов.
Во время встречи с республиканцами в Конгрессе "президент представил свои обоснованные предложения для временного освобождения от налогов на заработную плату", отметил Кадлоу, назвав это "налоговыми каникулами". "Он [Трамп] предпочел бы, чтобы они продолжались до конца года", - подчеркнул Кадлоу.
В рамках программы будет оказываться помощь "людям с неоплачиваемым отпуском по болезни", а также предусмотрена отсрочка уплаты налогов для предприятий малого и среднего бизнеса и, возможно, для некоторых неблагополучных отраслей и секторов экономики. "Мы ведем консультации с лидерами [обеих партий] Палаты представителей и Сената [Конгресса США]. Прямо сейчас мы прорабатываем детали [программы]", - отметил глава Национального экономического совета. Он добавил, что американская экономика "по-прежнему сильна". Как указал участвовавший в брифинге вице-президент США Майкл Пенс, Трамп также предлагал оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам.
НОВОСТИ
- 08:45 11.03.2020
- Самым влиятельным вузом РФ признан МГУ, СПбГУ на втором месте - рейтинговое агентство
- 08:30 11.03.2020
- Первичные выборы в всех пяти штатах выиграл действующий президент США - СМИ
- 08:10 11.03.2020
- Более 600 тыс жителей Каракаса вышли на митинги против санкционной политики США - Мадуро
- 07:50 11.03.2020
- Коронавирусом инфицирована замминистра здравоохранения Великобритании - Таймс
- 07:30 11.03.2020
- Авиакомпания "Победа" временно прекратила полеты в Италию
- 23:10 10.03.2020
- Трамп - прессе: Вы первыми узнаете, если я заболею коронавирусом
- 22:45 10.03.2020
- Евросоюз создает фонд для борьбы с коронавирусом размером в 25 млрд евро
- 22:20 10.03.2020
- Владимир Путин принял делегацию украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
- 22:00 10.03.2020
- Пентагон пока не отменяет учения в Европе Defender-20
- 21:15 10.03.2020
- Власти Москвы вводят ограничения на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать