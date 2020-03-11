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Коронавирусом инфицирована замминистра здравоохранения Великобритании - Таймс

07:50 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламентский заместитель министра здравоохранения и социальных дел Великобритании Надин Дорис инфицирована новым коронавирусом. Об этом сообщила во вторник газета "Таймс".

Как говорится в статье, замминистра, игравшая важную роль в формировании британской стратегии по противодействию коронавирусу, почувствовала себя плохо 6 марта. Наличие болезни у нее было подтверждено во вторник. Дорис находится в изоляции и, как пишет "Таймс", идет на поправку.

Газета информирует, что 62-летний политик за последние дни встречалась с сотнями людей, включая членов парламента Соединенного Королевства, а также 5 марта посещала прием, который премьер-министр Борис Джонсон устраивал в своей резиденции на Даунинг-стрит по случаю Международного женского дня. В субботу она встречалась с избирателями в своем округе в графстве Бедфордшир на востоке Англии. На выходных у женщины проявились симптомы, типичные для болезни, вызываемой коронавирусом - сухой кашель, высокая температура, боли в груди.

"Таймс" пишет, что санитарные власти запустили стандартную процедуру установления личности всех людей, с которыми контактировала Дорис. В случае необходимости у них будут взяты анализы. О том, находится среди них британский премьер-министр и был ли он проверен на коронавирус, не сообщается.

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