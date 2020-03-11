Более 600 тыс жителей Каракаса вышли на митинги против санкционной политики США - Мадуро

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что более 600 тыс. столичных жителей приняли участие в митинге, который состоялся ранее, против санкционной политики США в отношении Боливарианской Республики. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления в Каракасе.

"Сегодня, 10 марта более 600 тыс. жителей Каракаса вышли на улицу, чтобы сказать: мы хотим мира, хватит преступных санкций", - заявил он, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Мадуро также поблагодарил всех венесуэльцев за поддержку.

Ранее во вторник в городах Венесуэлы прошли акции как сторонников Мадуро, так и оппозиции.