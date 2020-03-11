Более 600 тыс жителей Каракаса вышли на митинги против санкционной политики США - Мадуро
08:10 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что более 600 тыс. столичных жителей приняли участие в митинге, который состоялся ранее, против санкционной политики США в отношении Боливарианской Республики. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления в Каракасе.
"Сегодня, 10 марта более 600 тыс. жителей Каракаса вышли на улицу, чтобы сказать: мы хотим мира, хватит преступных санкций", - заявил он, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.
Мадуро также поблагодарил всех венесуэльцев за поддержку.
Ранее во вторник в городах Венесуэлы прошли акции как сторонников Мадуро, так и оппозиции.
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