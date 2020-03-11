Первичные выборы в всех пяти штатах выиграл действующий президент США - СМИ
08:30 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сам американский лидер отреагировал на сообщения о своей победе на странице в "Твиттере", поблагодарив жителей этих штатов.
В ситуации с республиканцами нет никакой интриги: реальных соперников в этой внутрипартийной борьбе у Трампа нет. На фоне этого в одном из штатов - Гавайи - собрания партийных активистов (кокусы) республиканцев в этот день было решено не проводить, так что голосование проходило в пяти штатах, где на кону мандаты 242 делегатов.
В Северной Дакоте Республиканская партия проводила кокусы, на которых определялись делегаты на съезд отделения партии штата, который пройдет 27-28 марта. Именно на нем уже будет проведено итоговое голосование. Несмотря на то, что в бюллетенях значится только Трамп, республиканцы все равно решили провести собрания партийных активистов.
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