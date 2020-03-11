Самым влиятельным вузом РФ признан МГУ, СПбГУ на втором месте - рейтинговое агентство
08:45 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова признан самым влиятельным вузом России по версии рейтингового агентства RAEX, второе место занимает Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.
"Самым влиятельным вузом России признан Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что превосходство вуза над конкурентами обусловлено, главным образом, высоким влиянием МГУ на формирование элит и на научное сообщество. Как отмечают в агентстве, например, по числу выпускников, которые добились успеха в политике, науке, творчестве, искусстве, бизнесе и других сферах деятельности, Московский университет более чем в два раза обогнал СПбГУ, который занял в рейтинге второе место.
Также в пятерку лидеров вошли Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Московский физико-технический институт и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
При этом в топ-10 списка вошли сразу восемь университетов столичного региона и два из Санкт-Петербурга. Среди вузов, расположенных за пределами двух городов, наивысшие позиции в рейтинге влиятельности заняли Новосибирский государственный университет, расположившийся на 12-м месте, и Уральский федеральный университет - 13-е место.
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