В Москве прошли одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
09:00 11.03.2020 Источник: Эхо Москвы
У памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве прошли одиночные пикеты против обнуления сроков Владимира Путина. В них приняли участие несколько десятков человек. Они выражали недовольство так называемой поправкой Терешковой, которая накануне была одобрена Госдумой.
Активист и бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло, который принял участие в одиночном пикете, в интервью «Эху Москвы» выразил мнение, что Путину после 20 лет у власти уже нет веры. Миняйло также полагает, что слова президента о проверке соответствия поправок в Основной закон Конституционным судом с практической точки зрения ничего не значат.
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