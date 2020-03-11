В Лондоне арестовали имущество дочери и внука Назарбаева - СМИ
09:05 11.03.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
Шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в прошлом году как "необоснованное богатство", оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева. Их обязали доказать законное происхождение более 100 млн долларов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах британской столицы.
Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен.
Би-би-си узнала, что это за дома и кто в них живет, из открытых источников в результате совместного расследования с организациями Finance Uncovered и "Трансперенси Интернешнл". Во вторник судья Высокого суда Лондона разрешила придать эту информацию огласке, не приняв возражений собственников.
Ими оказались Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Они оспаривают в суде арест своей недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за 100 млн долларов. Ее текущая рыночная стоимость может быть намного выше.
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