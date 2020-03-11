Олимпиаду в Токио из-за коронавируса могут отложить на год

09:20 Источник: Эхо Москвы

Олимпиаду в Токио из-за коронавируса могут перенести на год-два. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на члена Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаши. По его словам, у Международного олимпийского комитета возникнут проблемы, если Олимпийский игры будут отменены из-за продажи прав на телетрансляции.

Официально японский Олимпийский комитет пока не комментировал это заявление, однако ранее он неоднократно объявлял, что Олимпиада состоится в июле-августе 2020 года, как и планировалось. Эхо Москвы