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НОВОСТИ

"Сила Сибири" будет остановлена на профилактику

09:32 11.03.2020 Источник: РБК

«Газпром» остановит на профилактику во второй половине марта магистральный газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Китай. Об этом РБК сообщили в управлении информации ПАО «Газпром».

Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода. «Сейчас речь идет о второй половине марта», — сообщили в «Газпроме».

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