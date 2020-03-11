"Сила Сибири" будет остановлена на профилактику
09:32 11.03.2020 Источник: РБК
«Газпром» остановит на профилактику во второй половине марта магистральный газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Китай. Об этом РБК сообщили в управлении информации ПАО «Газпром».
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода. «Сейчас речь идет о второй половине марта», — сообщили в «Газпроме».
НОВОСТИ
- 10:20 11.03.2020
- В Индии сожгли "демона коронавируса"
- 10:05 11.03.2020
- Агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в РФ
- 10:00 11.03.2020
- Байден стал лидером праймериз среди демократов в большинстве штатов
- 09:20 11.03.2020
- Олимпиаду в Токио из-за коронавируса могут отложить на год
- 09:05 11.03.2020
- В Лондоне арестовали имущество дочери и внука Назарбаева - СМИ
- 09:00 11.03.2020
- В Москве прошли одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
- 08:45 11.03.2020
- Самым влиятельным вузом РФ признан МГУ, СПбГУ на втором месте - рейтинговое агентство
- 08:30 11.03.2020
- Первичные выборы в всех пяти штатах выиграл действующий президент США - СМИ
- 08:10 11.03.2020
- Более 600 тыс жителей Каракаса вышли на митинги против санкционной политики США - Мадуро
- 07:50 11.03.2020
- Коронавирусом инфицирована замминистра здравоохранения Великобритании - Таймс
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать