Агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в РФ

10:05 Источник: Коммерсант.ru

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. По данным агентства, 10 марта индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта.

«С 2006 года столь резкие колебания ACRA FSI происходили лишь 12 раз — в 2008, 2009 и 2014 годах. Значения индекса выше 2,5 пунктов могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса»,— говорится в сообщении агентства. Причиной скачка индекса АКРА называет снижение экономической активности из-за распространения коронавируса. Также давление на сырьевые цены оказывает новость о прекращении действия сделки ОПЕК+. Это привело к ослаблению рубля и снижению котировок на российском фондовом рынке. Коммерсантъ