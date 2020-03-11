В Индии сожгли "демона коронавируса"
10:20 11.03.2020 Источник: Газета.Ru
В Индии провели сожжение «демона коронавируса» в знак борьбы с распространением заболевания. Об этом сообщает Daily Star.
Сожжение прошло в Мумбаи во время праздника красок холи.
Местные жители создали синее рогатое чучело заболевания, которое подожгли с помощью похожего на шприц факела.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. Газета.Ru
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