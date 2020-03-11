Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в РФ
10:32 11.03.2020 Источник: RNS
Наиболее высокие зарплаты в России в 2019 году получали работники финансовой и страховой деятельности, свидетельствуют материалы Росстата. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников этой сферы по итогам прошедшего года составила 102,99 тыс. рублей.
На втором месте по среднему уровню зарплаты в 2019 году — сфера добычи полезных ископаемых (88,91 тыс. рублей), третье место занимает деятельность в области информации и связи (74,37 тыс. рублей). RNS
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