Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в РФ

10:32 Источник: RNS

Наиболее высокие зарплаты в России в 2019 году получали работники финансовой и страховой деятельности, свидетельствуют материалы Росстата. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников этой сферы по итогам прошедшего года составила 102,99 тыс. рублей.

На втором месте по среднему уровню зарплаты в 2019 году — сфера добычи полезных ископаемых (88,91 тыс. рублей), третье место занимает деятельность в области информации и связи (74,37 тыс. рублей). RNS