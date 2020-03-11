0
0
116
НОВОСТИ

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в РФ

10:32 11.03.2020 Источник: RNS

Наиболее высокие зарплаты в России в 2019 году получали работники финансовой и страховой деятельности, свидетельствуют материалы Росстата. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников этой сферы по итогам прошедшего года составила 102,99 тыс. рублей.

На втором месте по среднему уровню зарплаты в 2019 году — сфера добычи полезных ископаемых (88,91 тыс. рублей), третье место занимает деятельность в области информации и связи (74,37 тыс. рублей). RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 11.03.2020
Российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили полет над нейтральными водами недалеко от Аляски
0
57
11:20 11.03.2020
Госдума приняла закон о поправке к Конституции РФ
0
76
11:05 11.03.2020
США хотят, чтобы Украина под их внешним управлением жила на российские деньги - Путин
0
110
11:00 11.03.2020
Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти с 12 до 13 млн баррелей в сутки
0
115
10:26 11.03.2020
Член Совфеда Франц Клинцевич положительно оценил поправки в Конституцию РФ
0
139
10:20 11.03.2020
В Индии сожгли "демона коронавируса"
0
147
10:05 11.03.2020
Агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в РФ
0
197
10:00 11.03.2020
Байден стал лидером праймериз среди демократов в большинстве штатов
0
204
09:32 11.03.2020
"Сила Сибири" будет остановлена на профилактику
0
241
09:20 11.03.2020
Олимпиаду в Токио из-за коронавируса могут отложить на год
0
216

Возврат к списку