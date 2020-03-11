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НОВОСТИ

Член Совфеда Франц Клинцевич положительно оценил поправки в Конституцию РФ

10:26 11.03.2020

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич положительно оценил поправки в Конституцию РФ. «Считаю, что это важнейшие для страны вещи, обеспечивающие стабильность и гарантию преемственности власти на будущее», – заявил сенатор, по мнению которого это  решение гарантированно должно обеспечить стабильность власти и ситуации в России. По мнению сенатора, принятое решение позволит решить многие вопросы. «В том числе и решение, которое может президент Путин принять, исходя из тех возможностей, которые ему предоставляют новые изменения в Конституции Российской Федерации», – полагает Клинцевич.

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