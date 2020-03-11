Член Совфеда Франц Клинцевич положительно оценил поправки в Конституцию РФ
10:26 11.03.2020
НОВОСТИ
- 11:32 11.03.2020
- Российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили полет над нейтральными водами недалеко от Аляски
- 11:20 11.03.2020
- Госдума приняла закон о поправке к Конституции РФ
- 11:05 11.03.2020
- США хотят, чтобы Украина под их внешним управлением жила на российские деньги - Путин
- 11:00 11.03.2020
- Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти с 12 до 13 млн баррелей в сутки
- 10:32 11.03.2020
- Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в РФ
- 10:20 11.03.2020
- В Индии сожгли "демона коронавируса"
- 10:05 11.03.2020
- Агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в РФ
- 10:00 11.03.2020
- Байден стал лидером праймериз среди демократов в большинстве штатов
- 09:32 11.03.2020
- "Сила Сибири" будет остановлена на профилактику
- 09:20 11.03.2020
- Олимпиаду в Токио из-за коронавируса могут отложить на год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать