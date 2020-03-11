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Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти с 12 до 13 млн баррелей в сутки

11:00 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия объявила о намерении повысить предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 13 млн б/ с, говорится в сообщении компании Saudi Aramco.

"Saudi Aramco объявляет, что получило указание от министерства энергетики повысить устойчивые производственные мощности с 12 до 13 млн б/с", - отмечается в документе.

Срок исполнения указания не указывается. Ранее Саудовская Аравия объявила о намерении повысить добычу с апреля на 26% - до 12,3 млн б/с.

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