Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти с 12 до 13 млн баррелей в сутки
11:00 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саудовская Аравия объявила о намерении повысить предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 13 млн б/ с, говорится в сообщении компании Saudi Aramco.
"Saudi Aramco объявляет, что получило указание от министерства энергетики повысить устойчивые производственные мощности с 12 до 13 млн б/с", - отмечается в документе.
Срок исполнения указания не указывается. Ранее Саудовская Аравия объявила о намерении повысить добычу с апреля на 26% - до 12,3 млн б/с.
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