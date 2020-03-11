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США хотят, чтобы Украина под их внешним управлением жила на российские деньги - Путин

11:05 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пытаются обеспечить существование Украины за счет России, считает президент РФ Владимир Путин.

"Они (США) Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги, - отметил глава государства в интервью ТАСС для спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Сами не хотят им деньги давать".

По его словам, речь идет в том числе о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины. Под предлогом обеспечения этого транзита Вашингтон ввел санкции против проекта "Северный поток - 2", хотя это странный довод, отметил президент. Он подчеркнул, что при этом Россия заинтересована в продолжении транзита. "Поменьше объем, но мы будем это делать", - добавил глава государства.

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