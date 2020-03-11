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Китай рассматривает возможность увеличить госрезервы нефти после падения цен - Bloomberg

12:00 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР обсуждают возможность увеличения закупок нефти для государственных резервов в связи с падением на нее цен. Об этом сообщило в среду агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По их данным, высокопоставленные представители власти, работающие в сфере планирования, ведут переговоры с государственными энергетическими компаниями и правительственными структурами по поводу возможного пополнения стратегических запасов за счет дешевой нефти.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято.

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