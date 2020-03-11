Российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили полет над нейтральными водами недалеко от Аляски

11:32 Источник: Интерфакс

Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили полет над нейтральными водами недалеко от Аляски, не нарушая международных правил, сообщил во вторник Тихоокеанский флот РФ.

"Два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта. Продолжительность полета составила около 12 часов", - говорится в сообщении пресс-службы флота, поступившем в "Интерфакс".

Военные сообщили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями F-22 и F-18 ВВС США.

"Полет самолетов Ту-142 ВМФ России выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении Тихоокеанского флота.

Во вторник командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили, что для сопровождения приблизившихся к Аляске двух российских дальних противолодочных самолетов поднимались в воздух истребители ВВС Канады и США.

"Российские самолеты над морем Бофорта оставались в международном авиапространстве и приблизились к берегам Аляски на расстояние в 50 морских миль (более 90 км - ИФ)", - отмечается в заявлении NORAD.

Ранее Северный флот России сообщал о нескольких полетах Ту-142 над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантикой.