Российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили полет над нейтральными водами недалеко от Аляски
11:32 11.03.2020 Источник: Интерфакс
Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили полет над нейтральными водами недалеко от Аляски, не нарушая международных правил, сообщил во вторник Тихоокеанский флот РФ.
"Два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта. Продолжительность полета составила около 12 часов", - говорится в сообщении пресс-службы флота, поступившем в "Интерфакс".
Военные сообщили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями F-22 и F-18 ВВС США.
"Полет самолетов Ту-142 ВМФ России выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении Тихоокеанского флота.
Во вторник командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили, что для сопровождения приблизившихся к Аляске двух российских дальних противолодочных самолетов поднимались в воздух истребители ВВС Канады и США.
"Российские самолеты над морем Бофорта оставались в международном авиапространстве и приблизились к берегам Аляски на расстояние в 50 морских миль (более 90 км - ИФ)", - отмечается в заявлении NORAD.
Ранее Северный флот России сообщал о нескольких полетах Ту-142 над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантикой.
НОВОСТИ
- 11:20 11.03.2020
- Госдума приняла закон о поправке к Конституции РФ
- 11:05 11.03.2020
- США хотят, чтобы Украина под их внешним управлением жила на российские деньги - Путин
- 11:00 11.03.2020
- Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти с 12 до 13 млн баррелей в сутки
- 10:32 11.03.2020
- Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в РФ
- 10:26 11.03.2020
- Член Совфеда Франц Клинцевич положительно оценил поправки в Конституцию РФ
- 10:20 11.03.2020
- В Индии сожгли "демона коронавируса"
- 10:05 11.03.2020
- Агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в РФ
- 10:00 11.03.2020
- Байден стал лидером праймериз среди демократов в большинстве штатов
- 09:32 11.03.2020
- "Сила Сибири" будет остановлена на профилактику
- 09:20 11.03.2020
- Олимпиаду в Токио из-за коронавируса могут отложить на год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать