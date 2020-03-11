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Госдума приняла закон о поправке к Конституции РФ

11:20 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к конституции.

За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования. Остальными фракциями закон был поддержан.

Как заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, "изменения, которые вносятся, необходимы исходя из вызовов сегодняшнего дня и запроса общества". "При этом неизменными - о чем неоднократно говорил президент РФ - остаются базовые принципы и ценности нашего основного закона, изложенные в главах 1, 2 и 9", - подчеркнул он.

Володин заверил, что "до вынесения поправок в конституцию на общероссийское голосование депутаты будут встречаться со своими избирателями в регионах, разъяснять каждую поправку". Он напомнил, что накануне этот вопрос обсуждался на Совете Госдумы. "Мы спланируем свой график работы в апреле таким образом, чтобы депутаты могли больше быть в регионах, общаться с людьми, отвечать на их вопросы относительно изменений в конституцию", - добавил он.

Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, рассмотрение в верхней палате запланировано в среду.

Если документ будет поддержан 2/3 заксобраний субъектов РФ, президент направит запрос в КС для проверки не вступивших в силу положений. В случае положительного решения 22 апреля будет проведено всероссийское голосование по поправке к конституции. Если граждане РФ поддержат поправку, глава государства издаст указ об официальном опубликовании конституции с внесенными в нее поправками и указанием даты вступления их в силу. Новая редакция основного закона будет опубликована сразу после обнародования результатов общероссийского голосования.

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